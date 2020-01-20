Определены символическую пятерку и MVP недели Суперлиги

По итогам прошедшей недели Суперлиги определено символическую пятерку.

В сборную тура попали представители Прометея, Днепра, Запорожье и два игрока Киев-Баскета - единственной команды, которая на прошлой неделе получила две победы.

Марек Классен (Киев-Баскет, 2 матча) - 16.0 очка, 8.5 передачи, 3.5 подбора (РЕ 19.5)

Деон Эдвин (Прометей, 1 матч) - 21 очко, 7 подборов, 3 передачи (РЕ 25)

Джаред Террелл (Днепр, 2 матча) - 23.0 очка, 3,0 подбора, 1.0 передачи (РЭ 21.0)

Вячеслав Петров (Киев-Баскет, 2 матча) - 14.5 очка, 7.5 подбора, 5.0 передачи (РЭ 21.0)

Джервон Прессли (Запорожье, 1 матч) - 23 очка, 13 подборов, 3 блок-шота (РЕ 31)

А самым ценным игроком тура признан центрового Запорожье Джервона Прессли, который уже в своей первой домашней игре после возвращения в ряды бронзового призера Суперлиги стал главным героем в победном матче с Николаевом.