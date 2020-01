Рекорды Михайлюка и Янга, жуткая авария Парсонса, обмен от Портленда и другие события недели в НБА

Гонка за плей-офф: Бостон покинул топ-3 на Востоке, Мемфис закрепился в топ-8 на Западе

Команда недели

Активные победные серии из трех и более матчей есть у Милуоки, Торонто, Филадельфии, Клипперс, Мемфиса и Далласа, но самое сложное расписание было у Индианы, которая закончила неделю с показателем 4:0 и подтвердила свои претензии на вторую строку на Востоке.

В ожидании Виктора Оладипо, дебют которого в сезоне 2019-2020 запланирован на 29 января в матче с Чикаго, Пэйсерс дважды обыграли Миннесоту, вырвали в решающей четверти победу над Филадельфией и впервые за 13 лет увезли победу из логова Денвера, выиграв заключительную 12-минутку с перевесом в 15 очков.

У Индианы высокий процент плотных матчей, и в таких играх у Пэйсерс есть секретное оружие. Малкольм Брогдон в концовках четырех последних поединков включил в себе режим убийцы и набрал 22 очка в клатче. Человек просто берет матч в свои руки и хладнокровно уничтожает защиту – если Брогдон не поедет на Матч всех звезд, то это будет преступление против баскетбола.

Игроки недели

Пока Пол Джордж залечивает свою травму, Кавай Леонард решил переписать парочку рекордов в истории Клипперс. На прошлой неделе Парусники выиграли 3 матча из 3, а Леонард в каждой игре набирал как минимум 30 очков и стал самым результативным игроком семидневки (38,0 очка, 4,7 подбора и 5,0 передачи за игру).

В матче с Нью-Орлеаном Кавай стал первым игроком Клипперс за 26 лет с как минимум 35 очками, 5 подборами, 5 передачами и 5 перехватами.

Kawhi Leonard becomes the first @LAClippers player to record at least 35 PTS, 5 REB, 5 AST and 5 STL in a game since Ron Harper on Mar. 13, 1994. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/9ctGDLQmaD — NBA.com/Stats (@nbastats) 19 января 2020 г.

На Востоке очередную безупречную неделю выдал действующий MVP – Яннис Адетокумбо привел Милуоки к победам над Нью-Йорком, Бостоном и Бруклином, набирая в среднем за игру по 32,7 очка, 12,7 подбора и 5,0 передачи. Чтобы собрать эти цифры, греку хватило и 27 минут игрового времени.

Матч недели

Сложно проигнорировать игру, в которой главные звезды на двоих набирают 95 очков, а сам матч переходит в овертайм после спасительного штрафного гостей за 0,2 секунды до конца основного времени. Все это про Брэндона Ингрэма и Донована Митчелла, про удивительную перестрелку Нью-Орлеана и Юты.

Ингрэм настрелял рекордные в карьере 49 очков (15 из 25 с игры, 16 из 20 с линии штрафных) и помог Нью-Орлеану прервать 10-матчевую победную серию Юты.

Перформанс недели

У Бостона перед домашним матчем против Финикса вылетели из строя Кемба Уокер и Джайлен Браун. Маркус Смарт получил свободу действий и провел лучший матч в карьере с новым рекордом результативности и рекордными в истории франшизы 11-ю точными трехочковыми.

В тот вечер Смарту не хватило только одного – Бостон не сдержал Девина Букера и проиграл третий матч подряд.

MARCUS SMART knocked down 11 threes on his way to a career-high 37 PTS!



Most 3PTS in BOS history

Marcus Smart (11-22 3PT)

Isaiah Thomas (9-13 3PT)

Antoine Walker (9-13 3PT)

Antoine Walker (9-14 3PT)pic.twitter.com/KPg7AmRtod — Ballislife.com (@Ballislife) 19 января 2020 г.

Рекорд недели

Трэй Янг в матче с Сан-Антонио набрал 31 очко и стал первым игроком со времен Майкла Джордана, которому понадобилось меньше 120 матчей, чтобы как минимум в 30 играх набрать 30 и больше очков.

В этом сезоне на счету Янга уже 21 матч с гроссмейстерской результативностью. И пока Атланта будет находиться в стадии перестройки, количество таких игр в исполнении Трэя будет расти, словно на дрожжах.

Trae Young (31 PTS on Friday) has scored 30+ points 30 times in 119 career games. The last player to record 30 or more 30-point games within their first 120 career games was Michael Jordan. MJ had played just 75 games at the time of his 30th 30-point game. pic.twitter.com/HOwLe1lJkS — NBA.com/Stats (@nbastats) 18 января 2020 г.

Сделка недели

Похоже, кризисный Портленд начинает постепенно свыкаться с тем, что плей-офф впервые за семь лет пройдет без их участия. Блэйзерс отправили в Сакраменто права на Кента Бэйзмора и Энтони Толливера, получив взамен когда-то грозного снайпера Тревора Аризу. На этой сделке Портленд сэкономил 12,3 миллиона долларов.

Теперь ждем обмен Кевина Лава на Хассана Уайтсайда?

Portland has traded Kent Bazemore and Anthony Tolliver and two second- round picks to Sacramento for Trevor Ariza, Wendell Gabriel and Caleb Swanigan, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 января 2020 г.

Трагедия недели

Одноклубник Алексея Леня в Атланте Чендлер Парсонс видимо больше никогда не будет играть в баскетбол. 15 января форвард Хоукс получил тяжелые травмы в ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель другого автомобиля.

У Парсонса диагностировали множественные тяжелые и неизлечимые травмы, в том числе повреждение головного мозга, грыжу межпозвоночного диска и разрыв губы. Будет чудом, если американец вернется в НБА.

В такой ситуации единственным утешением для 31-летнего Парсонса является финансовая стабильность – за карьеру экс-форвард Хьюстона, Далласа и Мемфиса заработал свыше 100 миллионов долларов.

Как дела у украинцев?

Святослав Михайлюк минувшую неделю провел на уровне сильнейших резервистов лиги – украинский снайпер Детройта в среднем за игру набирал по 19,7 очка с космической бросковой линейкой (67,9% с игры, 61% трехочковых и 88% штрафных).

Отрадно, что индивидуальные успехи Святослава помогли Пистонс выиграть два матча из трех, включая сенсационную викторию в логове Бостона. В двух победных матчах против Селтикс и Хоукс суммарный показатель полезности Михайлюка составил «+18».

В истории украинского баскетбола только пять игроков набирали в НБА как минимум 25 очков, и теперь Михайлюк по праву находится в этой статусной компании.

Алексей Лень из-за травмы спины на прошлой неделе не играл. Сегодняшний матч против Торонто центровой Атланты также пропускает.