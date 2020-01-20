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Рекорды Михайлюка и Янга, жуткая авария Парсонса, обмен от Портленда и другие события недели в НБА

Баскетбол
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UA-Футбол выделяет главные моменты 13-й недели регулярного чемпионата НБА.

Рекорды Михайлюка и Янга, жуткая авария Парсонса, обмен от Портленда и другие события недели в НБА
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Гонка за плей-офф: Бостон покинул топ-3 на Востоке, Мемфис закрепился в топ-8 на Западе
Рекорды Михайлюка и Янга, жуткая авария Парсонса, обмен от Портленда и другие события недели в НБА - изображение 1
Рекорды Михайлюка и Янга, жуткая авария Парсонса, обмен от Портленда и другие события недели в НБА - изображение 2
Команда недели

Активные победные серии из трех и более матчей есть у Милуоки, Торонто, Филадельфии, Клипперс, Мемфиса и Далласа, но самое сложное расписание было у Индианы, которая закончила неделю с показателем 4:0 и подтвердила свои претензии на вторую строку на Востоке.

В ожидании Виктора Оладипо, дебют которого в сезоне 2019-2020 запланирован на 29 января в матче с Чикаго, Пэйсерс дважды обыграли Миннесоту, вырвали в решающей четверти победу над Филадельфией и впервые за 13 лет увезли победу из логова Денвера, выиграв заключительную 12-минутку с перевесом в 15 очков.

У Индианы высокий процент плотных матчей, и в таких играх у Пэйсерс есть секретное оружие. Малкольм Брогдон в концовках четырех последних поединков включил в себе режим убийцы и набрал 22 очка в клатче. Человек просто берет матч в свои руки и хладнокровно уничтожает защиту – если Брогдон не поедет на Матч всех звезд, то это будет преступление против баскетбола.

Игроки недели

Пока Пол Джордж залечивает свою травму, Кавай Леонард решил переписать парочку рекордов в истории Клипперс. На прошлой неделе Парусники выиграли 3 матча из 3, а Леонард в каждой игре набирал как минимум 30 очков и стал самым результативным игроком семидневки (38,0 очка, 4,7 подбора и 5,0 передачи за игру).

В матче с Нью-Орлеаном Кавай стал первым игроком Клипперс за 26 лет с как минимум 35 очками, 5 подборами, 5 передачами и 5 перехватами.

На Востоке очередную безупречную неделю выдал действующий MVP – Яннис Адетокумбо привел Милуоки к победам над Нью-Йорком, Бостоном и Бруклином, набирая в среднем за игру по 32,7 очка, 12,7 подбора и 5,0 передачи. Чтобы собрать эти цифры, греку хватило и 27 минут игрового времени.

Матч недели

Сложно проигнорировать игру, в которой главные звезды на двоих набирают 95 очков, а сам матч переходит в овертайм после спасительного штрафного гостей за 0,2 секунды до конца основного времени. Все это про Брэндона Ингрэма и Донована Митчелла, про удивительную перестрелку Нью-Орлеана и Юты.

Ингрэм настрелял рекордные в карьере 49 очков (15 из 25 с игры, 16 из 20 с линии штрафных) и помог Нью-Орлеану прервать 10-матчевую победную серию Юты.

Перформанс недели

У Бостона перед домашним матчем против Финикса вылетели из строя Кемба Уокер и Джайлен Браун. Маркус Смарт получил свободу действий и провел лучший матч в карьере с новым рекордом результативности и рекордными в истории франшизы 11-ю точными трехочковыми.

В тот вечер Смарту не хватило только одного – Бостон не сдержал Девина Букера и проиграл третий матч подряд.

Рекорд недели

Трэй Янг в матче с Сан-Антонио набрал 31 очко и стал первым игроком со времен Майкла Джордана, которому понадобилось меньше 120 матчей, чтобы как минимум в 30 играх набрать 30 и больше очков.

В этом сезоне на счету Янга уже 21 матч с гроссмейстерской результативностью. И пока Атланта будет находиться в стадии перестройки, количество таких игр в исполнении Трэя будет расти, словно на дрожжах.

Сделка недели

Похоже, кризисный Портленд начинает постепенно свыкаться с тем, что плей-офф впервые за семь лет пройдет без их участия. Блэйзерс отправили в Сакраменто права на Кента Бэйзмора и Энтони Толливера, получив взамен когда-то грозного снайпера Тревора Аризу. На этой сделке Портленд сэкономил 12,3 миллиона долларов.

Теперь ждем обмен Кевина Лава на Хассана Уайтсайда?

Трагедия недели

Одноклубник Алексея Леня в Атланте Чендлер Парсонс видимо больше никогда не будет играть в баскетбол. 15 января форвард Хоукс получил тяжелые травмы в ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель другого автомобиля.

У Парсонса диагностировали множественные тяжелые и неизлечимые травмы, в том числе повреждение головного мозга, грыжу межпозвоночного диска и разрыв губы. Будет чудом, если американец вернется в НБА.

В такой ситуации единственным утешением для 31-летнего Парсонса является финансовая стабильность – за карьеру экс-форвард Хьюстона, Далласа и Мемфиса заработал свыше 100 миллионов долларов.

Как дела у украинцев?

Святослав Михайлюк минувшую неделю провел на уровне сильнейших резервистов лиги – украинский снайпер Детройта в среднем за игру набирал по 19,7 очка с космической бросковой линейкой (67,9% с игры, 61% трехочковых и 88% штрафных).

Отрадно, что индивидуальные успехи Святослава помогли Пистонс выиграть два матча из трех, включая сенсационную викторию в логове Бостона. В двух победных матчах против Селтикс и Хоукс суммарный показатель полезности Михайлюка составил «+18».

В истории украинского баскетбола только пять игроков набирали в НБА как минимум 25 очков, и теперь Михайлюк по праву находится в этой статусной компании.

Алексей Лень из-за травмы спины на прошлой неделе не играл. Сегодняшний матч против Торонто центровой Атланты также пропускает.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Трэй Янг
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