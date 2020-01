Лиллард набрал 61 очко и повторил достижения Брайанта и Джордана

Блэйзерс в домашнем матче в овертайме вырвали победу над Голден Стэйтом (129:126), а Дамьен Лиллард за 45 минут набрал рекордные в карьере 61 очко (17 из 37 с игры, 11 из 20 трехочковых и 16 из 16 с линии штрафных).

Лиллард стал всего шестым игроком в истории НБА, которому больше одного раза удавалось набрать как минимум 60 очков. Предыдущий рекорд звездный плеймейкер установил в ноябре 2019 года – 60 очков в матче с Бруклином.

Damian Lillard is the 6th player in NBA history with multiple 60-point games.



They are the only two 60-point games in @trailblazers history.



His 61 points are a new franchise record. pic.twitter.com/HOpw8eGj34