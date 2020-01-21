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Михайлюк: Надеюсь остаться в Детройте

Баскетбол
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Украинец не хочет менять команду.

Михайлюк: Надеюсь остаться в Детройте
Новина українською

Год назад Святослав Михайлюк в своем дебютном сезоне в НБА перед дедлайном на обмены перешел из Лейкерс в Детройт.

"НБА – это бизнес, и рано или поздно игроков меняют. Это часть НБА. Я должен продолжать делать свое дело и усердно работать. Надеюсь, я продолжу играть в Детройте.

Стараюсь показывать разноплановую игру в защите и в атаке. Проведя в лиге еще несколько лет, вы больше узнаете об игре и о том, как построена игра в защите по сравнению с игрой за колледж", - приводит слова Михайлюка Detroit Free Press.

Святослав Михайлюк в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 8,3 очка, 1,5 подбора и 1,7 передачи. В январе украинец приносит Детройту по 13,8 очка.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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