Уэстбрук повторил невероятный рекорд ЛеБрона

Хьюстон в домашнем матче упустил победу над Оклахомой (107:112), но Рассел Уэстбрук против бывшей команды был на высоте, оформив трипл-дабл за 38 минут игрового времени (32+11 подборов+11 передач).

Оклахома была последней командой в списке Уэстбрука, против которой он не собирал трипл-дабл. Таким образом, Рассел повторил достижение форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса, который в ноябре прошлого года стал первым игроком в истории НБА с трипл-даблами против каждой из 30 команд лиги.

146 triple-doubles and at least one against every NBA team. Congrats to Russell Westbrook on joining LeBron James with this amazing achievement ???????? pic.twitter.com/nqcYgf3Bq7