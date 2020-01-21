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Уэстбрук повторил невероятный рекорд ЛеБрона

Баскетбол
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Разыгрывающий Хьюстона вошел в историю.

Уэстбрук повторил невероятный рекорд ЛеБрона
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Хьюстон в домашнем матче упустил победу над Оклахомой (107:112), но Рассел Уэстбрук против бывшей команды был на высоте, оформив трипл-дабл за 38 минут игрового времени (32+11 подборов+11 передач).

Оклахома была последней командой в списке Уэстбрука, против которой он не собирал трипл-дабл. Таким образом, Рассел повторил достижение форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса, который в ноябре прошлого года стал первым игроком в истории НБА с трипл-даблами против каждой из 30 команд лиги.

На счету Рассела Уэстбрука 146 трипл-даблов. По этому показателю разыгрывающий Хьюстона уступает только легендарному Оскару Робертсону (181).

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Рассел Уэстбрук
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