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Харден в последних двух сезонах сделал 1001 промах из-за дуги

Баскетбол
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Харден в последних двух сезонах сделал 1001 промах из-за дуги
Новина українською

В ночь на 21 января в НБА состоялся матч регулярного чемпионата, в котором "Хьюстон Рокетс" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Хозяева проиграли со счётом 107:112, упустив преимущество в 17 очков. При этом лидер техасцев Джеймс Харден допустил 16 промахов из-за дуги, реализовав всего один трёхочковый бросок.

После этого количество промахов, допущенных Харденом из-за дуги за последние два года, достигло 1001. Обладатель второго места по этому показателю допустил на 331 промах меньше, сообщает страница StatMuse в "Твиттере".

Отметим, что разница по количеству допущенных промахов между Харденом и его ближайшим преследователем даже больше, чем между вторым и 64-м местом в этом списке.

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В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
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