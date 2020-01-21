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Лейкерсу нужен разыгрывающий Детройт Пистонс

Баскетбол
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На Деррика Роуза претендуют ещё несколько команд

Лейкерсу нужен разыгрывающий Детройт Пистонс
Новина українською

Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" заинтересовано в услугах разыгрывающего защитника "Детройт Пистонс" Деррика Роуза, сообщает Yahoo Sports.

Также в числе претендентов на защитника "Филадельфия Сиксерс". Роуз проводит один из лучших сезонов за последние годы. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 38 встречах, набирая в них 18,4 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 5,8 передачи. Отметим, что в последних девяти матчах Роуз набирает не менее 20 баллов.

Роуз — первый номер драфта-2008. В первый сезон в НБА он был признан лучшим новобранцем лиги. А в 2011 году получил статус MVP сезона. Впоследствии Деррик перенёс несколько серьёзных травм, что изменило ход его карьеры. С 2016 года он сменил четыре команды.

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В статье: Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс Деррик Роуз
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