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НБА. Клипперс обыграли Даллас в единственном матче дня

Баскетбол
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Дуэль Луки Дончича и Кавая Леонарда.

НБА. Клипперс обыграли Даллас в единственном матче дня

Даллас – Клипперс 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28)

Даллас: Дончич (36 + 10 подборов + 9 передач), Хардуэй (13), Марьянович (12 + 7 подборов).

Клипперс: Леонард (36 + 11 подборов), Шэмет (18), Уильямс (16).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Даллас Мэверикс
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