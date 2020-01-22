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НБА. Клипперс обыграли Даллас в единственном матче дня
Дуэль Луки Дончича и Кавая Леонарда.
Даллас – Клипперс 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28)
Даллас: Дончич (36 + 10 подборов + 9 передач), Хардуэй (13), Марьянович (12 + 7 подборов).
Клипперс: Леонард (36 + 11 подборов), Шэмет (18), Уильямс (16).
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