Михайлюк вошел в пятерку уникальных игроков НБА

Святослав Михайлюк – один из пяти игроков в НБА, которые в этом сезоне успешней атакуют с дальней дистанции, чем с ближней и средней.

Михайлюк в своем втором сезоне в НБА забивает 43,4% трехочковых. С двухочковыми попытками Святослав не так успешен – 42,0%.

Вместе с Михайлюком аналогичную бросковую линейку имеют Джей Джей Редик (Нью-Орлеан), Маркус Моррис (Нью-Йорк), Кайл Корвер (Милуоки) и Девонте Грэм (Шарлотт).

There are 5 players shooting better from three than from two this season (min 100 3PA)



JJ Redick

46.0 3P%

42.8 2P%



Marcus Morris

45.7 3P%

42.8 2P%



Svi Mykhailiuk

43.4 3P%

42.0 2P%



Kyle Korver

43.3 3P%

42.5 2P%



Devonte' Graham

38.6 3P%

36.1 2P%



(Submitted by @ManuelSalogni) pic.twitter.com/hnxXcLyixC