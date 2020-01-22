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Михайлюк вошел в пятерку уникальных игроков НБА

Баскетбол
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Украинский легионер Детройта отметился интересным достижением.

Михайлюк вошел в пятерку уникальных игроков НБА
Новина українською

Святослав Михайлюк – один из пяти игроков в НБА, которые в этом сезоне успешней атакуют с дальней дистанции, чем с ближней и средней.

Михайлюк в своем втором сезоне в НБА забивает 43,4% трехочковых. С двухочковыми попытками Святослав не так успешен – 42,0%.

Вместе с Михайлюком аналогичную бросковую линейку имеют Джей Джей Редик (Нью-Орлеан), Маркус Моррис (Нью-Йорк), Кайл Корвер (Милуоки) и Девонте Грэм (Шарлотт).

Святослав Михайлюк в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 8,3 очка, 1,5 подбора и 1,7 передачи. В январе украинец приносит Детройту по 13,8 очка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк хочет остаться в Детройте.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк
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