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Михайлюк вошел в пятерку уникальных игроков НБА
Украинский легионер Детройта отметился интересным достижением.
Святослав Михайлюк – один из пяти игроков в НБА, которые в этом сезоне успешней атакуют с дальней дистанции, чем с ближней и средней.
Михайлюк в своем втором сезоне в НБА забивает 43,4% трехочковых. С двухочковыми попытками Святослав не так успешен – 42,0%.
Вместе с Михайлюком аналогичную бросковую линейку имеют Джей Джей Редик (Нью-Орлеан), Маркус Моррис (Нью-Йорк), Кайл Корвер (Милуоки) и Девонте Грэм (Шарлотт).
There are 5 players shooting better from three than from two this season (min 100 3PA)— StatMuse (@statmuse) 21 января 2020 г.
JJ Redick
46.0 3P%
42.8 2P%
Marcus Morris
45.7 3P%
42.8 2P%
Svi Mykhailiuk
43.4 3P%
42.0 2P%
Kyle Korver
43.3 3P%
42.5 2P%
Devonte' Graham
38.6 3P%
36.1 2P%
(Submitted by @ManuelSalogni) pic.twitter.com/hnxXcLyixC
Святослав Михайлюк в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 8,3 очка, 1,5 подбора и 1,7 передачи. В январе украинец приносит Детройту по 13,8 очка.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк хочет остаться в Детройте.