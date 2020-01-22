Стенка на стенку. Массовая драка в матче NCAA. ВИДЕО

Концовка матча NCAA между Канзас Джейхоукс и Канзас Стэйт не обещала ничего интересного. Стэйт вели со счетом 81:59 и просто ждали, когда на табло истечет последняя секунда игры.

Против банального завершения матча выступил один из игроков Джейхоукс, который вопреки неписанным правилам фейр-плей перехватил мяч и бросился на кольцо. А дальше последовал жесткий блок-шот, после которого на площадке и за ее пределами мгновенно вспыхнула драка. Участвовали даже зрители на трибунах.