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Стенка на стенку. Массовая драка в матче NCAA. ВИДЕО
Американские студенты перепутали баскетбол с единоборствами.
Концовка матча NCAA между Канзас Джейхоукс и Канзас Стэйт не обещала ничего интересного. Стэйт вели со счетом 81:59 и просто ждали, когда на табло истечет последняя секунда игры.
Против банального завершения матча выступил один из игроков Джейхоукс, который вопреки неписанным правилам фейр-плей перехватил мяч и бросился на кольцо. А дальше последовал жесткий блок-шот, после которого на площадке и за ее пределами мгновенно вспыхнула драка. Участвовали даже зрители на трибунах.
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