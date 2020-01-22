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Уильямсон сегодня дебютирует в НБА

Баскетбол
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Звездный новичок готов впервые выйти на площадку.

Уильямсон сегодня дебютирует в НБА
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Дебют 19-летнего бигмэна Нью-Орлеана состоится в домашнем матче против Сан-Антонио, сообщает Bleacher Report.

Уильямсон перед стартом регулярного чемпионата порвал мениск и перенес травму. С тех пор возвращение Зайона в игру неоднократно откладывалось.

Зайон Уильямсон в матчах Летней лиги НБА в среднем за игру набирал по 23,3 очка, 6,5 подбора и 2,3 передачи.

Нью-Орлеан с показателем 17-27 идет 12-м на Западе и не ведет борьбу за плей-офф.

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В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон
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