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Киев-Баскет гарантировал себе выход в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда показала хороший уровень игры

Киев-Баскет гарантировал себе выход в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА
Новина українською

Киев-Баскет победил дома нидерландский Зволле в четвертом матче второго этапа Кубка Европы ФИБА - 89:76.

Ко второй очной встречи команды подошли с разными достижениями. Киевляне с тремя победами были безоговорочными фаворитами. Гости проиграли все три матча и больше имели надеяться на чудо.

Хозяева не медля сразу взялись диктовать свои условия. После середины стартовой четверти гости поплыли. Киевляне уверенно набирали очки, пользуясь ошибками и потерями соперника.

После первой половины Киев-Баскет имел 14 очков преимущества. По 9 баллов набрали Хилл с Пустозвоновым. Украинец для этого реализовал три из трех дальних бросков. В итоге он остался лучшим по этому показателю в матче, добавив за вторую половину две ложные попытки.

В целом же самым в матче стал Хилл с 18-ю очками, которого за вторую половину почти догнал Коренюк - 17 очков.

Киев-Баскет уверенно одержал четвертую победу на втором этапе и гарантировал участие в плей-офф.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа K

Киев-Баскет (Украина) - Зволле (Нидерланды) - 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26)

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В статье: БК Киев-Баскет
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