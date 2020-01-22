Харьковские Соколы одержали вторую победу в сезоне

Команда Евгения Мурзина на домашнем паркете обыграла одного из лидеров Суперлиги Пари-Матч.

Бигмен Прометея Майерс выиграл стартовое вбрасывание и уже через несколько секунд собственноручно открыл счет в матче, на что один из игроков Соколов ответил замечательным броском. За 20 секунд до завршення стартового периода счет на табло в Харькове был ровный, однако игрок Прометея Антипов вышел на линию штрафных и попал два из двух - 16:18.

Во второй четверти началось настоящее доминирование на паркете от хозяев площадки. Первые 5 минут шла равная борьба, однако ближе к завершению стартовой половины игры команда Евгения Мурзина практически не заметила на площадке соперников и заработала 14 баллов преимущества, выиграв десятиминутку вообще с разницей в 16 пунктов - 47:33.

После большого перерыва Прометей усилиями Лукашова и Мальчевского пытался достать соперников, но крайне мотивированы хозяева паркета своего не отдавали и с каждой минутой увеличивали преимущество.

На последних минутах матча команда Евгения Мурзина тоже не сбавляла обороты просто разбирала своих соперников на части.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

22 января

Харьковские Соколы - Прометей 96:71 (16:18, 31:15, 23:17, 26:21)