НБА. Победы Михайлюка и Леня, статусные успехи Торонто и Хьюстона

Торонто – Филадельфия 107:95 (26:35, 24:15, 26:22, 31:23)

Торонто: Ванвлит (22 + 8 передач), Сиакам (18 + 15 подборов), Пауэлл (18 + 8 подборов).

Филадельфия: Харрис (22), Симмонс (17 + 10 подборов + 8 передач), Коркмаз (17).

Орландо – Оклахома 114:120 (21:24, 30:36, 38:32, 25:28)

Орландо: Росс (26), Вучевич (24 + 11 подборов), Гордон (14 + 8 подборов), Картер-Уильямс (15).

Оклахома: Шредер (31 + 9 передач), Пол (19 + 6 передач), Гилджес-Александер (18 + 12 подборов).

Детройт – Сакраменто 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

Детройт: Роуз (22 + 11 передач), Вуд (23), Джексон (22).

Сакраменто: Фокс (22), Богданович (19), Хилд (14).

Святослав Михайлюк за 29 минут набрал 13 очков (3 из 4 с игры, 2 из 3 трехочковых, 5 из 5 с линии штрафных) и собрал 3 подбора. Показатель полезности украинца – «+24».

Нью-Йорк – Лейкерс 92:100 (25:28, 23:20, 22:28, 22:24)

Нью-Йорк: Моррис (20), Дотсон (17), Рэндл (16 + 8 подборов + 6 передач).

Лейкерс: Дэвис (28), Джеймс (21), Колдуэлл-Поуп (13).

Майами – Вашингтон 134:129 OT (30:27, 39:23, 21:33, 28:35, 16:11)

Майами: Хирро (25), Батлер (24 + 7 подборов + 10 передач), Драгич (22 + 10 передач).

Вашингтон: Бил (38 + 9 подборов), Бертанс (24), Томас (14).

Атланта – Клипперс 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)

Атланта: Коллинз (33 + 16 подборов), Гудвин (19), Хертер (12 + 7 подборов).

Клипперс: Харрелл (30 + 7 подборов), Уильямс (18 + 7 передач), Шэмет (13).

Алексей Лень за 20 минут принес Атланте 7 очков (3 из 6 с игры, 0 из 2 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных) и собрал 7 подборов. Показатель полезности украинца – «-21».

Бостон – Мемфис 119:95 (25:27, 33:17, 41:19, 20:32)

Бостон: Тейтум (23 + 7 подборов), Кантер (13 + 8 подборов), Тайс (14).

Мемфис: Валанчюнас (16 + 13 подборов), Джарен Джексон (13 + 4 блок-шота), Хилл (13).

Хьюстон – Денвер 121:105 (35:28, 25:15, 32:28, 29:34)

Хьюстон: Уэстбрук (28 + 16 подборов + 8 передач), Харден (27), Гордон (25).

Денвер: Йокич (19 + 12 подборов + 10 передач), Грант (17 + 7 подборов), Дозьер (15).

Чикаго – Миннесота 117:110 (35:26, 24:26, 22:27, 36:31)

Чикаго: ЛаВин (25), Маркканен (21), Корнет (15).

Миннесота: Таунс (40), Уиггинс (25 + 9 передач), Напьер (16 + 7 подборов).

Финикс – Индиана 87:112 (24:30, 24:24, 17:29, 22:29)

Финикс: Убре (17 + 9 подборов), Букер (16), Окобо (11).

Индиана: Уоррен (25), Сабонис (24 + 13 подборов), Макдермотт (12).

Нью-Орлеан – Сан-Антонио 117:121 (24:31, 27:29, 31:34, 35:27)

Нью-Орлеан: Ингрэм (22), Уильямсон (22 + 7 подборов), Болл (14 + 8 подборов + 12 передач).

Сан-Антонио: Олдридж (32 + 14 подборов), ДеРозан (20), Мюррей (13).

Голден Стэйт – Юта 96:129 (17:31, 26:34, 26:35, 27:29)

Голден Стэйт: Расселл (26), Спеллмен (12), Крисс (11 + 8 подборов).

Юта: Митчелл (23), Гобер (22 + 15 подборов), Богданович (18).