Баскетбол
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НХЛ. Домашние победы Коламбуса и Миннесоты
В НХЛ завершен короткий игровой день регулярного чемпионата.
Коламбус – Виннипег – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Миннесота – Детройт – 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
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