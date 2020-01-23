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НХЛ. Домашние победы Коламбуса и Миннесоты

Баскетбол
(1 голосов)

В НХЛ завершен короткий игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Домашние победы Коламбуса и Миннесоты
Новина українською

Коламбус – Виннипег – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Миннесота – Детройт – 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

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В статье: НХЛ Коламбус Блю Джекетс Миннесота Уайлд
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