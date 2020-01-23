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Уильямсон в дебютном матче побил рекорд НБА

Баскетбол
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Зайон ураганом ворвался в главную баскетбольную лигу мира.

Уильямсон в дебютном матче побил рекорд НБА
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Нью-Орлеан в дебюте Уильямсона проиграл Сан-Антонио (117:121), но персонально для Зайона первый матч в НБА сложился успешно.

За 18 минут звездный новичок набрал 22 очка и собрал 7 подборов. 17 из 22 баллов форвард Пеликанс настрелял за трехминутный отрезок в третьей четверти.

Уильямсон стал первым игроком в истории НБА, которому в дебютном матче удалось без промахов реализовать как минимум четыре трехочковых броска.

Все результативные действия Зайона Уильямсона в матче с Сан-Антонио:

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В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон
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