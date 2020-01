Уильямсон в дебютном матче побил рекорд НБА

Нью-Орлеан в дебюте Уильямсона проиграл Сан-Антонио (117:121), но персонально для Зайона первый матч в НБА сложился успешно.

За 18 минут звездный новичок набрал 22 очка и собрал 7 подборов. 17 из 22 баллов форвард Пеликанс настрелял за трехминутный отрезок в третьей четверти.

Уильямсон стал первым игроком в истории НБА, которому в дебютном матче удалось без промахов реализовать как минимум четыре трехочковых броска.

Zion Williamson is the 1st player in @NBAHistory to shoot 4-4 (or better) from 3-point land in a NBA debut. pic.twitter.com/6wj8a2vUON