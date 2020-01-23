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Тренер Киев-Баскета: Очень рад за качество игры

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Айнарс Багатскис комментирует успех своих подопечных в Кубке Европы ФИБА.

Тренер Киев-Баскета: Очень рад за качество игры
Новина українською

Накануне Киев-Баскет в домашнем матче обыграл Зволле (89:76) и вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА за два тура до конца группового этапа.

"Моментами я очень рад за качество игры, в прямом смысле. Я уже не помню, когда у нас было 28 результативных передач. Все равно нам не хватает холодной головы. Допустили 13 потерь и практически все из них соперники сразу реализовали. Но мы победили, Вентспилс тоже победили, и мы вышли в плей-офф. Когда украинская команда была в плей-офф Кубка Европы ФИБА?

Пугает ли Каршияка в качестве возможного соперника? Енисей проиграл Бахчешехиру, но имеет преимущество по личным встречам. Енисей также проиграл голландцам. Может быть такое, что первые два места займут турецкие команды.

Конечно, надо выходить с первого места. Есть возможность поехать в Сибирь. Это экзотика для нас. Какая разница? Что будет, то будет. Если мы перед собой ставим победные цели, какая разница, с какой командой мы будем играть? Если мы хотим что-то выиграть, то все равно должны играть против всех стилей команд", - сказал Багатскис на послематчевой пресс-конференции.

Матчи 1/4 финала Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет отыграет 4 и 11 марта.

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В статье: БК Киев-Баскет Айнарс Багатскис Кубок Европы ФИБА
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Источник:
Basket.com.ua
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