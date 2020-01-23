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Главный тренер Николаева отреагировал на решение Зотова разорвать контракт
Наставник осуждает такое поведение игрока
Наставник МБК "Николаев" Виталий Черний прокомментировал действия Виталия Зотова, который покинул расположение команды без ведома руководства клуба.
"Как главный тренер команды считаю необходимым сделать заявление о неблаговидном поступке игрока МБК "Николаев" Виталия Зотова, который в нарушение контрактных обязательств руководствуясь личными мотивами в трудное для команды время без ведома руководства принял одностороннее решение о прекращении сотрудничества и вступил в переговоры с рядом других клубов через агентство с целью продолжения игровой карьеры. Со своей стороны я осуждаю такое поведение Виталия и больше не вижу смысла в пребывании его в составе нашей команды".
В текущем сезоне Суперлиги Зотов в среднем набирал 10.7 очков, делал 5.5 передач, 3.5 подбора за 26 минут матча.