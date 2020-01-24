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НБА. Лейкерс разобрались с Бруклином, Даллас обыграл Портленд

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из трех матчей.

НБА. Лейкерс разобрались с Бруклином, Даллас обыграл Портленд
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Кливленд – Вашингтон 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)

Кливленд: Секстон (29), Нэнс (22 + 12 подборов), Лав (21).

Вашингтон: Бил (36 + 8 передач), Смит (17), Бертанс (17).

Бруклин – Лейкерс 113:128 (35:38, 35:37, 24:29, 19:24)

Бруклин: Ирвинг (20), Принс (18), Леверт (16).

Лейкерс: Джеймс (27 + 12 подборов + 10 передач), Дэвис (16 + 11 подборов), Кузьма (16).

Портленд – Даллас 125:133 (37:45, 26:33, 27:25, 35:30)

Портленд: Лиллард (47 + 8 передач), Ариза (21 + 7 подборов), Трент (20),

Даллас: Дончич (27 + 9 передач), Порзингис (20), Сет Карри (17).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Мэверикс
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