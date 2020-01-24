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НБА. Лейкерс разобрались с Бруклином, Даллас обыграл Портленд
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из трех матчей.
Кливленд – Вашингтон 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)
Кливленд: Секстон (29), Нэнс (22 + 12 подборов), Лав (21).
Вашингтон: Бил (36 + 8 передач), Смит (17), Бертанс (17).
Бруклин – Лейкерс 113:128 (35:38, 35:37, 24:29, 19:24)
Бруклин: Ирвинг (20), Принс (18), Леверт (16).
Лейкерс: Джеймс (27 + 12 подборов + 10 передач), Дэвис (16 + 11 подборов), Кузьма (16).
Портленд – Даллас 125:133 (37:45, 26:33, 27:25, 35:30)
Портленд: Лиллард (47 + 8 передач), Ариза (21 + 7 подборов), Трент (20),
Даллас: Дончич (27 + 9 передач), Порзингис (20), Сет Карри (17).