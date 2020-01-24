  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Одноклубник Леня вошел в стартовую пятерку на Матч всех звезд
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Леня вошел в стартовую пятерку на Матч всех звезд

Баскетбол
(1 голосов)

Определилась первая десятка участников Матча всех звезд.

Одноклубник Леня вошел в стартовую пятерку на Матч всех звезд
Новина українською

От Восточной конференции в стартовой пятерке выйдут сразу два дебютанта – Трэй Янг (Атланта) и Паскаль Сиакам (Торонто). Также в основу вошли Кемба Уокер (Бостон), Яннис Адетокумбо (Милуоки) и Джоэль Эмбиид (Филадельфия).

Запад на Матче всех звезд представят Лука Дончич (Даллас), ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Кавай Леонард (Клипперс), Джеймс Харден (Хьюстон) и Энтони Дэвис (Лейкерс).

Дончич станет самым молодым игроком стартового состава Матча всех звезд со времен ЛеБрона Джеймса, который в 2005 году вышел в основе в возрасте 20 лет и 52 дней.

Остальные участники Матча всех звезд НБА будут определены по результатам голосования главных тренеров 30 клубов лиги, а формировать составы двух команд будут капитаны ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо.

Матч всех звезд НБА пройдет 16 февраля в Чикаго на арене United Center.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Матч всех звезд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...