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Химик усилился двумя игроками

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В команду пришел Крис Коукли и Виталий зотов

Химик усилился двумя игроками
Новина українською

Чемпион Украины Химик усилился двумя игроками. Южненцы дозаявили экс-форварда Черкасских Мавп Криса Коукли, который выступал в Суперлиге в прошлом сезоне, набирая в составе Мавп 13.7 очка и 6.2 подбора. Начинал сезон американец в составе македонского клуба Работнички, однако покинул команду еще в октябре 2019 года.

Еще одним новичком Химика стал разыгрывающий Виталий Зотов, который текущий и предыдущий сезоны проводил в составе Николаева. В нынешнем регулярном чемпионате Зотов, который является кандидатом в национальную сборную Украины, сыграл за корабелов 17 матчей, в которых, проводя на площадке в среднем по 26 с половиной минут, набирал 10.7 очка, делал 5.5 передачи, 3.5 подбора и 1.3 перехвата.

Химик сегодня, 24 января, сыграет против Черкасских Мавп, а 26 января также дома противостоять Киев-Баскет.

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В статье: БК Химик (Южный)
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