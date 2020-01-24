Чемпион Украины Химик усилился двумя игроками. Южненцы дозаявили экс-форварда Черкасских Мавп Криса Коукли, который выступал в Суперлиге в прошлом сезоне, набирая в составе Мавп 13.7 очка и 6.2 подбора. Начинал сезон американец в составе македонского клуба Работнички, однако покинул команду еще в октябре 2019 года.

Еще одним новичком Химика стал разыгрывающий Виталий Зотов, который текущий и предыдущий сезоны проводил в составе Николаева. В нынешнем регулярном чемпионате Зотов, который является кандидатом в национальную сборную Украины, сыграл за корабелов 17 матчей, в которых, проводя на площадке в среднем по 26 с половиной минут, набирал 10.7 очка, делал 5.5 передачи, 3.5 подбора и 1.3 перехвата.

Химик сегодня, 24 января, сыграет против Черкасских Мавп, а 26 января также дома противостоять Киев-Баскет.