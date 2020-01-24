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Карри назвал лучшую баскетбольную пятерку в истории

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В ней нету Брайанта

Карри назвал лучшую баскетбольную пятерку в истории
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, который трижды становился чемпионом лиги с командой, назвал свою версию символической пятёрки за всю историю лиги. В неё он сразу включил Мэджика Джонсона, Майкла Джордана и Ларри Бёрда, а затем немного подумал и добавил Шакила О'Нила и Тима Данкана.

"Мэджик, Майкл, Ларри… Так, подождите. Шак. И Тим Данкан", — приводятся слова Карри в "твиттере" журналиста Криса Монтано.

Джонсон пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", а Джордан шесть раз брал титул с "Чикаго Буллз". На счету Бёрда три чемпионства в составе "Бостон Селтикс", у О'Нила четыре титула за "Лейкерс" и "Майами Хит", а Данкан — пятикратный чемпион в составе "Сан-Антонио Спёрс".

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В статье: Стефен Карри Майкл Джордан Мэджик Джонсон О`Нил Шакил Тим Данкан Ларри Бред
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