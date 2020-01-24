  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн повторил достижение Джейсона Кидда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн повторил достижение Джейсона Кидда

Баскетбол
(1 голосов)

Леброн оформил три трипл-дабла в возрасте 35 лет

Леброн повторил достижение Джейсона Кидда
Новина українською

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отметился трипл-даблом в матче регулярного чемпионата с "Бруклин Нетс", набрав 27 очков, собрав 12 подборов и отдав 10 результативных передач. "Лейкерс" на выезде обыграли "Бруклин" со счётом 128:113.

Это уже третий трипл-дабл Леброна, который он оформил после того, как ему исполнилось 35 лет. До этого единственным игроком в истории НБА, на счету которого было не менее трёх трипл-даблов, оформленных в возрасте 35 лет и старше, был Джейсон Кидд, чемпион 2011 года в составе "Даллас Маверикс". На его счету восемь таких трипл-даблов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...