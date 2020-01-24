Леброн повторил достижение Джейсона Кидда

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отметился трипл-даблом в матче регулярного чемпионата с "Бруклин Нетс", набрав 27 очков, собрав 12 подборов и отдав 10 результативных передач. "Лейкерс" на выезде обыграли "Бруклин" со счётом 128:113.

Это уже третий трипл-дабл Леброна, который он оформил после того, как ему исполнилось 35 лет. До этого единственным игроком в истории НБА, на счету которого было не менее трёх трипл-даблов, оформленных в возрасте 35 лет и старше, был Джейсон Кидд, чемпион 2011 года в составе "Даллас Маверикс". На его счету восемь таких трипл-даблов.