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Черкасские Мавпы впервые в сезоне победили Химик

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(1 голосов)

Разница составила 5 очков

Черкасские Мавпы впервые в сезоне победили Химик
Новина українською

Чемпион Украины южненский Химик принимал Черкасских Мавп в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Старт матча получился нерезультативным. По итогам первых 10 минут 13:13. Во второй четверти команды проснулись, добавили в нападении.

Мавпы в целом преобладали южненцев, в первую очередь имея тотальное преимущество на подборах. И 11 потерь половины не позволили команде Максима Михельсона претендовать на нечто большее, чем 2 очка преимущества перед большим перерывом. Химик, в свою очередь, кроме проблемы на щитах, также не мог найти свой бросок.

Вторую половину матча хозяева посвятили погоне за Мавпами, в итоге все же удержали победный счет. На экваторе заключительной четверти южненцы сумели приблизиться к сопернику и даже сравнять счет, однако очередной рывок от Мавп стал в этом матче решающим.

Черкассцы впервые в сезоне победили Химик, выиграв матч в Южном со счетом 74:69.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Южный, СК Олимп

Химик - Черкасские Мавпы 69:74 (13:13, 19:21, 15:18, 22:22)

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В статье: БК Химик (Южный) Черкасские Мавпы
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