Одесса добыла волевую победу над Киев-Баскетом

Одесса победила дома Киев-Баскет в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 74:70.

Хозяева с первых секунд взялись плотно опекать соперника. За стартовую четверть лишь раз разница в счете росла до пяти очков.

Равная борьба шла на площадке до конца первой половины матча, которая зафиксировала лишь два очка преимущества хозяев. Киевляне за эту часть встречи больше атаковали соперника со средней дистанции, зато одесситы больше били и забивали из-за дуги.

Опять по ходу третьей четверти разница не росла более пяти очков. Гости снова до конца сыграли ее, выровняв общий счет перед заключительной 10-минуткой.

Иногда казалось, что хозяева окончательно перехватили инициативу. Однако гости снова выровняли ситуацию. Решающими стали заключительные секунды. Киевляне несколько раз ошиблись в заключительных атаках, зато у одесситов Месси реализовал прорыв и штрафной. В одной из заключительных атак гостей Браун обокрал Петрова и запустил в отрыв Щепкина, который данком поставил эффектную точку в матче.

Одесситы получили 10-ю победу в регулярном чемпионате.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

24 января

Одесса - Киев-Баскет - 74:70 (14:12, 20:20, 22:24, 18:24)