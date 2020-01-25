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НБА. Милуоки на выезде побеждает Майами, Атланта уступает Оклахома-Сити
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Шарлотт" - "Милуоки"
103 - 116 (31-24; 24-26; 23-28; 25-38)
"Детройт" - "Мемфис"
112 - 125 (23-35; 38-31; 24-26; 27-33)
"Орландо" - "Бостон"
98 - 109 (30-24; 27-29; 20-29; 21-27)
"Нью-Йорк" - "Торонто"
112 - 118 (28-20; 25-36; 26-29; 33-33)
Майами - Клипперс
117 - 122 (30-22; 35-41; 20-38; 32-21)
"Миннесота" - "Хьюстон"
124 - 131 (26-36; 34-27; 24-31; 40-37)
"Нью-Орлеан" - "Денвер"
106 - 113 (28-37; 26-28; 26-31; 24-19)
"Оклахома-Сити" - "Атланта"
140 - 111 (33-30; 33-28; 38-32; 36-21)
"Чикаго" - "Сакраменто"
81 - 98 (21-29; 23-25; 25-21; 12-23)
"Сан-Антонио" - "Финикс"
99 - 103 (28-22; 16-34; 28-22; 27-25)
"Голден-Стейт" - "Индиана"
118 - 129 (30-35; 21-32; 35-31; 32-31)