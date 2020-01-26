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НБА. Чикаго на выезде побеждает Квивленд, Детройт дома уступает Бруклину

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Чикаго на выезде побеждает Квивленд, Детройт дома уступает Бруклину
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Юта" - "Даллас"

112 - 107 (25-36; 30-22; 25-26; 32-23)

"Детройт" - "Бруклин"

111 - 121 после ОТ (25-26; 35-24; 17-30; 29-26; 5-15)

"Квивленд" - "Чикаго"

106 - 118 (31-25; 26-34; 19-40; 30-19)

"Миннесота" - "Оклахома-Сити"

104 - 113 (22-28; 26-24; 24-39; 32-22)

"Филадельфия" - "Лейкерс"

108 - 91 (35-25; 24-25; 26-23; 23-18)

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В статье: НБА
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