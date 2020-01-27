Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь

На борту вертолета, в результате катастрофы которого в воскресенье, 26 января, погиб один из самых известных баскетболистов мира Коби Брайант, была его дочь.

Джианне Марии-Оноре было всего 13. Как отмечают американские СМИ, как и отец, девочка очень любила баскетбол. Она занималась в академии Коби и подавала большие надежды. Жены и других трех дочерей на вертолете не было.

Ранее сообщалось, что на борту находилось пять человек и все погибли. Однако впоследствии появилась информация, что в авиакатастрофе погибли девять человек.