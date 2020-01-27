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Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь
Отец видел девочку в женской NBA
На борту вертолета, в результате катастрофы которого в воскресенье, 26 января, погиб один из самых известных баскетболистов мира Коби Брайант, была его дочь.
Джианне Марии-Оноре было всего 13. Как отмечают американские СМИ, как и отец, девочка очень любила баскетбол. Она занималась в академии Коби и подавала большие надежды. Жены и других трех дочерей на вертолете не было.
Ранее сообщалось, что на борту находилось пять человек и все погибли. Однако впоследствии появилась информация, что в авиакатастрофе погибли девять человек.
Коби Брайант - один из сильнейших баскетболистов начала XXI века. Он пять раз становился чемпионом NBA, дважды признавался лучшим игроком финалов, дважды выигрывал Олимпийские игры, 18 раз участвовал в Матче всех звезд, переписал множество статистических рекордов. Всю карьеру провел в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".