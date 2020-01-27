"Никто не мог выжить в огненном шаре". Очевидец рассказал о падении вертолета Брайанта

Накануне в результате авиакатастрофы погиб один из величайших баскетболистов мира Коби Брайанта. Вместе с легендой Лейкерс на борту личного вертолета находились еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь.

Как сообщает TMZ, в воскресенье утром в Лос-Анджелесе погода была очень туманной. Вертолет с Брайантом на борту как минимум шесть раз на очень низкой высоте облетел район зоопарка в Лос-Анджелесе, ожидая, пока туман рассеется. Пилот геликоптера связывался с диспетчерской вышкой в аэропорту Бербанка около 9:30 по тихоокеанскому времени, но в конечном итоге повернул на юг к горной местности.

Заокеанские СМИ отмечают, что вертолет Брайанта внезапно поднялся с 365 до 600 метров. В момент падения воздушное судно находилось на высоте примерно 500 метров, а его скорость составляла около 300 км/час.

Los Angeles Times удалось найти очевидца падения вертолета Брайанта. Джерри Кочарян уверяет, что никаких шансов выжить в трагедии у Коби и его спутников не было.

"Вертолет летел очень низко. Я видел, как он падал и трещал. Было трудно что-то разглядеть, потому что был большой туман. Потом я увидел большой огненный шар. Никто не мог выжить", - сказал Кочарян.

Известно, что среди жертв авиакатастрофы тренер по бейсболу Джон Альтобелли, его жена Кери и их дочь Алисса, а также женский баскетбольный специалист Кристина Маузер.