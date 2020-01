Клубы НБА в память о Брайанте не атаковали на старте матчей

Коби Брайант в воскресенье утром трагически погиб в авиакатастрофе. Вместе с американцем на борту личного вертолета находилась его 13-летняя дочь.

Торонто и Сан-Антонио почтили память Коби, демонстративно не став атаковать в первые 24 секунд своих владений. Именно под 24-м номером Брайант доигрывал свои последние сезоны в НБА.

Remarkable moment to start the Raptors-Spurs game. pic.twitter.com/thmt9ZU1Ra — Timothy Burke (@bubbaprog) January 26, 2020

Финикс и Мемфис поддержали акцию. Зрители выкрикивали имя Брайанта и аплодировали стоя.

A powerful moment in honor of Kobe.



After the Grizzlies took a 24-second violation to begin the game, the Suns took an 8-second violation. Devin Booker was moved to tears. pic.twitter.com/YikW0sY4rr — SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

Так было и в матче Нью-Орлеана с Бостоном.

The Celtics and the Pelicans both take a 24 second shot clock violation to honor Kobe Bryant. pic.twitter.com/Ou6GTFHWiq — Savage Boston Sports ????????????❄️☃️ (@SavageBoston) January 26, 2020

А Атланта и Вашингтон в честь Брайанта на старте матча нарушили правило и 8, и 24 секунд. Как известно, Коби первый чемпионский перстень с Лейкерс выиграл под 8-м номером.