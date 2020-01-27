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ЛеБрон в слезах встретил новость о гибели Брайанта
Джеймс и Брайант были очень близки.
ЛеБрон Джеймс о трагической кончине Брайанта узнал в аэропорту. Форвард Лейкерс разрыдался и в опустошенном состоянии ушел в сторону.
LeBron James couldn’t believe the news of Kobe’s passing.... ???? pic.twitter.com/rR3ihSEzX1— Sports ON Tap Hoops (@SONTHoops) January 27, 2020
По иронии судьбы, последний твит в жизни Брайант посвятил именно ЛеБрону. В субботу Джеймс в матче с Филадельфией набрал 29 очков и потеснил Коби с третьей позиции в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА.
Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020
Ранее UA-Футбол сообщал подробности авиакатастрофы Коби Брайанта.