ЛеБрон в слезах встретил новость о гибели Брайанта

ЛеБрон Джеймс о трагической кончине Брайанта узнал в аэропорту. Форвард Лейкерс разрыдался и в опустошенном состоянии ушел в сторону.

LeBron James couldn’t believe the news of Kobe’s passing.... ???? pic.twitter.com/rR3ihSEzX1 — Sports ON Tap Hoops (@SONTHoops) January 27, 2020

По иронии судьбы, последний твит в жизни Брайант посвятил именно ЛеБрону. В субботу Джеймс в матче с Филадельфией набрал 29 очков и потеснил Коби с третьей позиции в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Ранее UA-Футбол сообщал подробности авиакатастрофы Коби Брайанта.