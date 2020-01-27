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ЛеБрон в слезах встретил новость о гибели Брайанта

Баскетбол
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Джеймс и Брайант были очень близки.

ЛеБрон в слезах встретил новость о гибели Брайанта
Новина українською

ЛеБрон Джеймс о трагической кончине Брайанта узнал в аэропорту. Форвард Лейкерс разрыдался и в опустошенном состоянии ушел в сторону.

По иронии судьбы, последний твит в жизни Брайант посвятил именно ЛеБрону. В субботу Джеймс в матче с Филадельфией набрал 29 очков и потеснил Коби с третьей позиции в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА.

Ранее UA-Футбол сообщал подробности авиакатастрофы Коби Брайанта.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА
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