ЛеБрон в слезах встретил новость о гибели Брайанта

ЛеБрон Джеймс о трагической кончине Брайанта узнал в аэропорту. Форвард Лейкерс разрыдался и в опустошенном состоянии ушел в сторону.

LeBron James couldn’t believe the news of Kobe’s passing.... ???? pic.twitter.com/rR3ihSEzX1

По иронии судьбы, последний твит в жизни Брайант посвятил именно ЛеБрону. В субботу Джеймс в матче с Филадельфией набрал 29 очков и потеснил Коби с третьей позиции в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644