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Свитолина, Шевченко, Кличко и Беленюк скорбят о Брайанте

Баскетбол
(1 голосов)

Легендарный американский баскетболист в воскресенье погиб в авиакатастрофе.

Свитолина, Шевченко, Кличко и Беленюк скорбят о Брайанте
Новина українською

Андрей Шевченко (футбол)

R.I.P. ???????????? @kobebryant

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Владимир Кличко (бокс)

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Станислав Медведенко (баскетбол)

Святослав Михайлюк (баскетбол)

Александр Гвоздик (бокс)

Rest In Peace...

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Элина Свитолина (теннис)

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В статье: Андрей Шевченко Коби Брайант Владимир Кличко Элина Свитолина НБА
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