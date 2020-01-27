Баскетбол
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Свитолина, Шевченко, Кличко и Беленюк скорбят о Брайанте
Легендарный американский баскетболист в воскресенье погиб в авиакатастрофе.
Андрей Шевченко (футбол)
Владимир Кличко (бокс)
???????? pic.twitter.com/yFJqwQ7rZl— Klitschko (@Klitschko) January 27, 2020
Жан Беленюк (греко-римская борьба)
Станислав Медведенко (баскетбол)
Святослав Михайлюк (баскетбол)
???????? https://t.co/ZizhpLOhEt— Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) January 26, 2020
Александр Гвоздик (бокс)
Элина Свитолина (теннис)
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