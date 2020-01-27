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Даллас выведет из обращения номер Брайанта
Достойное решение боссов Маверикс.
Накануне пятикратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант трагически погиб в авиакатастрофе. Вместе с двукратным олимпийским чемпионом на борту геликоптера находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
Даллас выведет из обращения №24. Об этом сообщил владелец франшизы Марк Кьюбан.
"Наш клуб принял решение, что никто больше не будет выступать под 24-м номером", - приводит слова Кьюбана The Athletic.
А звезда Юты Донован Митчелл призвал НБА во всех клубах навсегда закрепить №24 за Коби Брайантом.
PLEASE @NBA RETIRED 24! LEAGUE WIDE!!— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 26, 2020
Ранее UA-Футбол сообщал, что память Коби Брайанта почтили звезды украинского спорта.