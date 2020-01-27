Мальчик, который скатывал носки в шарики. Каким мы запомним Коби Брайанта

Крушение вертолета Sikorsky S-76 в холмах недалеко от города Каллабасас, округ Лос-Анджесес, отозвалось резкой болью в сердцах миллионов поклонников баскетбола и просто небезразличных людей. На борту находился легендарный Коби Брайант со своей 13-летней дочерью. К сожалению, при падении никто не выжил.

Мы порой не замечаем, как близки становимся со своими кумирами. Особенно в эпоху социальных сетей, когда жизнь любимого спортсмена проходит фактически перед нашими глазами. Мы видим их порой чаще, чем наших реальных друзей. Это становится чем-то естественным и нормальным. И когда происходит страшное, многие из нас внезапно ощущают, будто потеряли близкого человека.

Удивительно то, что одним из таких людей стал Коби Брайант – величайший эгоист и одиночка в истории командных видов спорта. Образ единоличника, постоянные конфликты с тренерами и партнерами по команде, обвинение в изнасиловании… сложно представить, как такой человек превратился в кумира целого поколения, а может и не одного.

Ни один баскетболист в истории не делил болельщиков на два настолько категоричных лагеря. К нему нельзя было относиться нейтрально – ты либо любил его, либо ненавидел. И он сам прекрасно все понимал, радостно принимая статус главного злодея.

Для него это был вызов. Вся его карьеры, вся его жизнь – это бесконечная череда вызовов. Решение идти в НБА сразу после школы было вызовом. Вражда с Шакилом О’Нилом была вызовом. Всеобщая ненависть после скандала с изнасилованием была вызовом. Сумасшедший рывок в плей-офф и травма в 2013-м были вызовом. Возращение на паркет и завершение карьеры по своим правилам были вызовом.

После первой очной дуэли с Брайантом Майкл Джордан отметил талант своего молодого оппонента, но подчеркнул, что ему еще предстоит пройти тот же путь, который прошел сам Эм Джей – путь нахождения баланса между собственным доминированием и командным успехом. Брайант видел этот путь и мог бы по нему пойти, но не стал. Он избрал для себя другую тропу, куда более сложную. Коби пошел напрямик, отказываясь меняться и подстраиваться под кого-либо или что-либо, сметая все на своем пути за счет нечеловеческого упорства и готовности посвятить всего себя любимому делу. И там, где другие великие единоличники, вроде Уилта Чемберлена или Оскара Робертсона, Брайант стал победителем.

Коби был искренне влюблен в баскетбол, и эта любовь ни разу не дала слабину. Когда ему посоветовали отпустить сезон 12/13 и задуматься о будущем, он предпочел принести себя в жертву, героически вытащив на себе команду в плей-офф, заплатив за это страшной травмой. Он просто не понимал, как вообще возможно сдаться и не приложить максимум усилий ради победы. Абсолютно не важно, происходит ли это на тренировке, в начале регулярного чемпионата или в финале НБА. Все это было бы предательством игры, на которое Брайант не мог пойти.

В этом и кроется секрет безумной любви миллионов людей к такому отъявленному негодяю. Просто он был ближе к каждому из нас, чем любая другая легенда. Он не инопланетянин и не недостижимый идеал – он тот парень, который отдавал всего себя любимой игре, что в итоге и проломило все стены на пути к величию.

Мы дали друг другу

Все, что только могли.

И мы оба знаем: что бы я ни делал дальше,

Я всегда останусь тем мальчиком,

Который скатывал носки в шарики

И становился напротив урны в углу.

Такими слова он произносит в своем короткометражном фильме "Дорогой баскетбол", который получил "Оскар" в 2018-м году. Он всегда был тем мальчиком, который скручивает носки в шарики – таким же, как и миллионы детей по всему миру. Для них он навсегда останется другом, которого они потеряли.