"Коби был мне другом". Медведенко написал прощальное письмо Брайанту

Легенда мирового баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Свитолина, Шевченко, Кличко и Беленюк скорбят о Брайанте

"Никто не мог выжить в огненном шаре". Очевидец рассказал о падении вертолета Брайанта

Станислав Медведенко с 2000 по 2006 года в Лейкерс отыграл с Брайантом 263 матча в регулярном чемпионате и 37 игр в плей-офф. В сезоне 2001-2002 украинец помог Коби выиграть один из его пяти чемпионских перстней.

"Подобрать уместные слова после таких новостей – очень непростая задача. Если сейчас говорить о баскетболе и величии Коби, то как ни старайся – все равно получится как-то не очень уместно и где-то даже глупо. Всем же и так отлично известно, что Брайант – не просто великий баскетболист. Человек, который вчера погиб в крушении вертолета со своей дочерью – вообще один из лучших спортсменов всех времен. Кумир миллионов, пример для подражания, символ своего времени.

Намного более важно то, что он – отец, сын, муж, друг. Осознание, что он и его дочь Джиана больше никогда не обнимут друг друга и своих самых родных людей, в миллион раз больнее, чем понимание, что мы больше не увидим Брайанта в каком-то там баскетболе.

Большую часть жизни Коби относился к баскетболу как к самому важному делу во вселенной. Но последние годы, как мне показалось, он стал понимать, насколько он был не прав. После завершения карьеры Коби очень старался наверстать упущенное и по максимуму проводить время с семьей. И нужно сказать, что у него это получалось на отлично. Во всяком случае, мне так кажется.

И я думаю, что даже в баскетбольном плане пройдет всего пару лет и мы легко можем забыть о главном, запомнив его в первую очередь за 81 очко за игру, за 5 титулов и сотни миллионов заработанных долларов. Это было очень круто, конечно, но я думаю, что главное другое.

Я видел разного его, знаком с целым рядом различных версий Коби Брайанта – хороших и плохих. Были баскетболисты лучше, были партнеры по команде лучше, но был ли когда-нибудь игрок, столь же много работающий над собой, чтобы стать лучше? Баскетболист, который так же яростно сходил с ума от того, что его соперник отыграл хорошо? Это вряд ли. Пусть кто-то попробует меня переубедить.

Не знаю даже, кто так же умел вдохновлять, как это делал Коби. Помните, когда он порвал ахилл, он написал: «Если увидите меня в схватке с медведем – помолитесь за медведя». Он умел говорить и писать такие вещи вполне серьезно. Он верил в это сам, и потому в него верили другие.

Трагедия в том, что Коби по-настоящему только в последнее время начал наслаждаться жизнью. Больно, что это было так недолго. Возможно, когда-то он стал бы классным тренером, менеджером, агентом, или вообще реализовал себя вне баскетбола. Он как-то и говорил, что очень хотел, чтобы по прошествии многих лет его запомнили в первую очередь не как баскетболиста. Те, кто знал Брайанта, понимали, что он не шутил и настроен серьезно.

Коби был мне другом. Он совсем не был идеальным баскетболистом. Как и все гении – был непростым человеком с очень интересным характером. Но у него удивительным образом получалось заставить всех себя полюбить. Ну окей – почти всех.

Надеюсь, что его семья найдет в себе силы пережить все это. Так или иначе, Ванесса и дочери Коби продолжать писать историю семьи Брайант.

Прощай, Коби. Спасибо".