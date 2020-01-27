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НБА. Победы Денвера, Торонто и Клипперс в день памяти Брайанта
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из восьми матчей.
Денвер – Хьюстон 117:110 (27:36, 30:23, 33:30, 27:21)
Денвер: Грант (25), Йокич (24 + 12 подборов + 11 передач), Моррис (17 + 7 подборов).
Хьюстон: Уэстбрук (32 + 7 подборов + 7 передач), Гордон (19), Маклемор (15).
Сан-Антонио – Торонто 106:110 (21:37, 30:26, 34:23, 21:24)
Сан-Антонио: ДеРозан (14 + 7 передач), Уайт (14 + 4 блок-шота), Мюррей (13).
Торонто: Сиакам (35 + 8 подборов), Лаури (16), Ванвлит (13 + 7 передач).
Мемфис – Финикс 114:109 (30:18, 26:27, 25:33, 33:31)
Мемфис: Морэнт (23 + 8 передач), Брукс (20), Джарен Джексон (20).
Финикс: Букер (36), Убре (27 + 9 подборов), Эйтон (17 + 15 подборов).
Орландо – Клипперс 97:112 (28:26, 24:28, 20:31, 25:27)
Орландо: Картер-Уильямс (15 + 7 подборов + 8 передач), Вучевич (13), Айванду (12).
Клипперс: Леонард (31 + 14 подборов + 7 передач), Шэмет (19), Харрелл (19).
Нью-Йорк – Бруклин 110:97 (30:28, 25:24, 30:24, 25:21)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 15 подборов), Моррис (21), Робинсон (12).
Бруклин: Динвидди (23), Принс (14), Куруц (12).
Атланта – Вашингтон 152:133 (31:33, 47:39, 41:30, 33:31)
Атланта: Янг (45 + 14 передач), Хантер (25), Хертер (18).
Вашингтон: Бил (40 + 6 передач), Браун (19), Макрэй (12 + 7 подборов).
Нью-Орлеан – Бостон 123:108 (32:20, 30:22, 29:39, 32:27)
Нью-Орлеан: Холидэй (25), Уильямсон (21 + 11 подборов), Редик (17).
Бостон: Уокер (35), Хэйворд (23), Браун (20).
Портленд – Индиана 139:129 (36:27, 30:29, 40:37, 33:36)
Портленд: Лиллард (50 + 13 передач), Макколлум (28), Уайтсайд (21 + 14 подборов).
Индиана: Лэмб (28), Сабонис (27 + 14 подборов + 11 передач), Макдермотт (19).