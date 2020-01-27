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Члены Академии Мамбы почтили Коби Брайанта минутой молчания
Баскетболист разбился 26 января
Работники и ученики Спортивной академии Мамбы почтили погибшего баскетболиста Коби Брайанта, его дочь Джинну и ещё семерых погибших минутой молчания. Вертолёт, на котором находился Брайант, направлялся именно в Академию.
Вместе с Брайантом и его дочерью погибли её одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.
Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".