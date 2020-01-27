  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Члены Академии Мамбы почтили Коби Брайанта минутой молчания
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Члены Академии Мамбы почтили Коби Брайанта минутой молчания

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист разбился 26 января

Члены Академии Мамбы почтили Коби Брайанта минутой молчания
Новина українською

Работники и ученики Спортивной академии Мамбы почтили погибшего баскетболиста Коби Брайанта, его дочь Джинну и ещё семерых погибших минутой молчания. Вертолёт, на котором находился Брайант, направлялся именно в Академию.

Вместе с Брайантом и его дочерью погибли её одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...