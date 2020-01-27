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Из-за коронавируса ФИБА перенесла олимпийский квалификационный турнир в Китае

Баскетбол
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Он состоится в Сербии

Из-за коронавируса ФИБА перенесла олимпийский квалификационный турнир в Китае
Новина українською

Международная федерация баскетбола перенесла олимпийский квалификационный турнир среди женских сборных из китайского города Фошань в сербский Белград, сообщает TalkBasket. Даты проведения турнира не изменились — он начнётся 6 февраля и продлится 4 дня.

Это решение принято ФИБА по соображениям безопасности в связи с распространением нового коронавируса, жертвами которого стали уже боле 80 человек.

По последним данным, коронавирусом заражены 2886 человек, большая часть заражённых находится на материковом Китае. От нового вируса скончался 81 человек, 59 числятся официально излеченными.

Два других олимпийских квалификационных турнира пройдут, как и планировалось изначально, во Франции и Бельгии.

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В статье: fiba
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