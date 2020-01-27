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Коби Брайант будет включен в Зал славы баскетбола в 2020 году

Баскетбол
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Вместе с ним войдут Тим Данкан и Кевин Гарнетт

Коби Брайант будет включен в Зал славы баскетбола в 2020 году
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Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант, который погиб в результате крушения вертолёта 26 января, будет включён в Зал славы баскетбола в 2020 году, сообщил в "Твиттере" инсайдер Шамс Чарания. Вместе с Брайантом в Зал славы будут включены Тим Данкан и Кевин Гарнетт.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за "Лейкерс".

Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта.

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В статье: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс
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