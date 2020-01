Смерть Мамбы, дебют Уильямсона, рекорд ЛеБрона и другие события недели в НБА

Сейчас в душе у всех небезразличных к баскетболу зияет огромная пустота. Коби Брайанта больше нет с нами…Как поверить и принять это? Всего день назад он поздравлял ЛеБрона Джеймса с выходом на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, а теперь его нет…Нет его 13-летней дочери Мамбаситы, нет семейства Альтобелли, нет Кристины Маузер, Сары и Пэйтон Честер, нет Ары Зобаяна, который в роковое утро воскресенья находился за штурвалом личного вертолета Коби.

Коби Брайант был не просто пятикратным чемпионом НБА, двукратным победителем Олимпиады и одним из величайших скореров в истории. Он был и остается иконой всего мирового спорта, примером для подражания и кумиром миллионов. Наследие Черной Мамбы будет жить вечно и продолжит двигать баскетбол в лучшую сторону.

Герои приходят и уходят, а легенды остаются навсегда. Покойся с миром, Коби, мы не забудем тебя никогда.

Гонка за плей-офф: Юта бросилась в погоню за Лейкерс, Мемфис удерживается в топ-8

Команда недели

Юта выиграла 19 из 21 последних матчей и всерьез включилась в борьбу за лидерство в Западной конференции. На прошлой неделе Джаз разгромили Индиану (118:88) и Голден Стэйт (129:96), а в матче с Далласом (112:107) в концовке отыграли отставание в две атаки и добили гостей после шикарного блок-шот от Руди Гобера на Делоне Райте.

The recovery. The block.



WOW GOBERT. ❌ pic.twitter.com/rDWdwRXAOm — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2020

Юта – одна из пяти команд лиги, которые входят в топ-7 как по атакующему рейтингу, так и по защитному, и Гобер является неотъемлемой частью успехов Джаз на обеих половинах площадки. Когда Гобер в игре с Донованом Митчеллом, атакующие показатели Юты взлетают до 115,2 очков за 100 владений, а без стартового центрового атака Джаз проседает до 105,6 балла. Именно Гобер MVP этой команды, легитимность его участия в Матче всех звезд вообще не должна обсуждаться.

Игроки недели

На Западе чудеса результативности демонстрировал Дамьен Лиллард. Портленд выиграл 2 матча из 3, а плеймейкер Блэйзерс в среднем за игру набирал по 52,7 очка (!), 7,3 подбора и 9,3 передачи, забивая в среднем за игру по 9 трехочковых.

Лиллард первым в истории НБА набрал 60 очков с как минимум 10 точными бросками из-за дуги и повторил рекорд 59-летней давности Элджина Бейлора, собрав за два матча как минимум 108 очков, 16 подборов и 15 результативных передач.

Damian Lillard is the first player in NBA history with 60 points and 10 threes in a game. pic.twitter.com/5YyG01C0he — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2020

На Востоке новый лидер Торонто Паскаль Сиакам окончательно восстановился после травмы и мощной неделей отметил попадание в стартовую пятерку на Матч всех звезд. В четырех победных матчах Сиакам в среднем за вечер набирал по 23,5 очка и 9,0 подбора.

В матче с Сан-Антонио камерунец побил рекорд франшизы, набрав в первой четверти 25 очков.

Матч недели

Вашингтон в выездном матче против Майами после большого перерыва отыграл 21-очковое отставание, причем за 6 минут до конца решающей четверти Хит все еще вели «+10».

От поражения в основное время Майами трехочковым попаданием спас Джеймс Джонсон, а в овертайме включился Джимми Батлер и хладнокровно нейтрализовал все усилия Брэдли Била и компании.

Дебют недели

Этого ждали с начала сезона – и это наконец произошло.

Зайон Уильямсон в конце января дебютировал в НБА и уже в первые дни своего пребывания в игре побил два рекорда. Топ-новичок Нью-Орлеана в дебютном матче против Сан-Антонио первым в истории реализовал четыре трехочковых без единого промаха, а затем выдал лучший в истории процент попадания бросков с игры после двух матчей в НБА.

Since the shot clock era (1954-55), Zion Williamson has recorded the highest shooting percentage in the first two games of any player's career (15-20 FG, 75%). pic.twitter.com/NKjsAXvey5 — NBA.com/Stats (@nbastats) January 25, 2020

Средняя статистика Зайона Уильямсона на первой неделе сезона составляет 19,3 очка и 8,0 подбора.

Рекорд недели

ЛеБрон Джеймс в субботу в матче с Филадельфией в родном городе Коби потеснил Брайанта с третьей позиции в списке самых результативных баскетболистов в истории лиги.

В тот момент никто даже в дурном сне не мог представить, что на следующий день ЛеБрон будет рыдать от горя, а поздравительный твит Коби окажется последним в его жизни.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Как дела у украинцев?

Святослав Михайлюк на прошлой неделе отметился очередной порцией рекордов – в матче с Бруклином украинский снайпер Детройта отыграл рекордные в карьере 37 минут и 46 секунд, собрал рекордные 5 подборов на своем щите и выбросил рекордные 15 бросков с игры. 19 очков, 3 трехочковых и 3 передачи стали неплохой компенсацией для Святослава за обидное поражение команды в овертайме.

Михайлюк 8 игр подряд набирает как минимум по 10 очков, а его серия с трехочковыми попаданиями продолжается уже 17 матчей. Радует и то, что в пяти последних матчах Святослав реализовал 11 подряд штрафных бросков. По сравнению с первым сезоном в НБА он прибавил в этом компоненте сразу на 25%.

Алексей Лень только-только восстановился после травмы спины, как у него снова возникли проблемы со здоровьем. В матче с Оклахомой центровой Атланты повредил бедро и выбыл на неопределенный срок.

Всего за последние две недели Лень отыграл только 34 минуты и набрал 7 очков (3 из 9 с игры, 0 и 2 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных). Сейчас все идет к тому, что Алексей закончит сезон в Атланте и выйдет на рынок свободных агентов. Неопределенность – в таком состоянии украинец будет доигрывать свой последний год по контракту с Хоукс.