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Дерби Лос-Анджелеса перенесли в связи с гибелью Брайанта

Баскетбол
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Трагедия повлияла на расписание лиги.

Дерби Лос-Анджелеса перенесли в связи с гибелью Брайанта
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В воскресенье утром пятикратный чемпион НБА Коби Брайант разбился на личном вертолете. Вместе с легендой Лейкерс погибли его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

"Матч Лейкерс – Клипперс будет перенесен на более позднюю дату. Решение принято из уважения к Лейкерс, которые глубоко скорбят из-за трагической гибели Брайанта, его дочери и еще семи человек", - сказано в заявлении НБА.

Матч между Лейкерс и Клипперс должен был состояться в ночь со вторника на среду.

Ранее UA-Футбол сообщал, что болельщики призвали НБА поместить Брайанта на логотип лиги.

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В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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