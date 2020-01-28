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Дерби Лос-Анджелеса перенесли в связи с гибелью Брайанта
Трагедия повлияла на расписание лиги.
В воскресенье утром пятикратный чемпион НБА Коби Брайант разбился на личном вертолете. Вместе с легендой Лейкерс погибли его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.
"Матч Лейкерс – Клипперс будет перенесен на более позднюю дату. Решение принято из уважения к Лейкерс, которые глубоко скорбят из-за трагической гибели Брайанта, его дочери и еще семи человек", - сказано в заявлении НБА.
Lakers-Clippers game tomorrow postponed, NBA says.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 27, 2020
Матч между Лейкерс и Клипперс должен был состояться в ночь со вторника на среду.
Ранее UA-Футбол сообщал, что болельщики призвали НБА поместить Брайанта на логотип лиги.