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НБА. Хьюстон сенсационно обыграл Юту, Детройт с Михайлюком проиграл Кливленду
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.
Детройт – Кливленд 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)
Детройт: Джексон (16), Драммонд (15 + 8 подборов), Михайлюк (13).
Кливленд: Секстон (23), Лав (20 + 7 подборов), Томпсон (17 + 11 подборов).
Майами – Орландо 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)
Майами: Робинсон (21), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач), Батлер (19 + 7 передач).
Орландо: Гордон (13 + 7 подборов), Вучевич (13 + 12 подборов), Фульц (12 + 7 передач).
Оклахома – Даллас 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19)
Оклахома: Шредер (21 + 7 подборов + 6 передач), Гилджес-Александер (16 + 11 подборов), Галлинари (14 + 6 передач).
Даллас: Дончич (29 + 11 подборов), Хардуэй (15), Порзингис (14 + 10 подборов).
Миннесота – Сакраменто 129:133 OT (37:24, 31:26, 29:28, 22:41, 10:14)
Миннесота: Уиггинс (36 + 9 подборов + 8 передач), Ковингтон (24 + 7 подборов), Таунс (23 + 8 подборов).
Сакраменто: Хилд (42), Фокс (22 + 7 подборов + 8 передач), Бьелица (20 + 9 подборов + 8 передач).
Чикаго – Сан-Антонио 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)
Чикаго: ЛаВин (23), Валентайн (16), Саторански (13 + 6 передач).
Сан-Антонио: ДеРозан (36 + 10 подборов), Миллс (25), Пелтль (16 + 13 подборов).
Юта – Хьюстон 117:126 (20:28, 26:31, 29:28, 42:39)
Юта: Митчелл (36), Богданович (30), Гобер (12 + 14 подборов).
Хьюстон: Гордон (50), Риверс (21), Хауз (21 + 11 подборов + 5 перехватов).