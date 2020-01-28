Между Коби Брайантом и его женой существовала договоренность не летать на самолете вместе

Между легендарным бывшим баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом, который погиб 26 января в результате крушения вертолёта, и его вдовой Ванессой существовала договорённость никогда не летать на этом виде транспорта вместе, сообщает издание People, ссылаясь на собственные источники.

"Он и Ванесса договорились никогда не летать вместе на вертолёте", — рассказал неназванный источник, близкий к окружению семьи Брайантов.

Коби и Ванесса поженились в 2001 году. За долгие годы совместной жизни у них появилось четверо детей. Одна из дочек Брайантов, Джинна, погибла вместе с отцом. Девочке было только 13 лет.

В целом в результате аварии близ городка Калабасас погибло девять человек. Опознание жертв ещё продолжается.