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Между Коби Брайантом и его женой существовала договоренность не летать на самолете вместе

Баскетбол
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Об этом рассказал неназванный источник

Между Коби Брайантом и его женой существовала договоренность не летать на самолете вместе
Новина українською

Между легендарным бывшим баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом, который погиб 26 января в результате крушения вертолёта, и его вдовой Ванессой существовала договорённость никогда не летать на этом виде транспорта вместе, сообщает издание People, ссылаясь на собственные источники.

"Он и Ванесса договорились никогда не летать вместе на вертолёте", — рассказал неназванный источник, близкий к окружению семьи Брайантов.

Коби и Ванесса поженились в 2001 году. За долгие годы совместной жизни у них появилось четверо детей. Одна из дочек Брайантов, Джинна, погибла вместе с отцом. Девочке было только 13 лет.

В целом в результате аварии близ городка Калабасас погибло девять человек. Опознание жертв ещё продолжается.

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В статье: Коби Брайант
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