Nike убрал всю продукцию Коби Брайанта из онлайн-магазина

Производитель спортивной экипировки Nike убрал всю продукцию легенды НБА Кобе Брайанта из онлайн-магазина.

На сайте компании появилось сообщение в честь погибшего экс-игрока "Лейкерс".

"Коби оказал неизмеримое влияние на мир спорта и баскетбольное сообщество. Его любили в семье Nike. Мы будем очень скучать по нему", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение могло быть принято с целью удержать посредников от получения прибыли после трагической гибели Брайанта в результате авиакатастрофы.