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Nike убрал всю продукцию Коби Брайанта из онлайн-магазина
Пока неизвестно, что стало причиной такого решения
Производитель спортивной экипировки Nike убрал всю продукцию легенды НБА Кобе Брайанта из онлайн-магазина.
На сайте компании появилось сообщение в честь погибшего экс-игрока "Лейкерс".
"Коби оказал неизмеримое влияние на мир спорта и баскетбольное сообщество. Его любили в семье Nike. Мы будем очень скучать по нему", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение могло быть принято с целью удержать посредников от получения прибыли после трагической гибели Брайанта в результате авиакатастрофы.
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