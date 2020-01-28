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Nike убрал всю продукцию Коби Брайанта из онлайн-магазина

Баскетбол
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Пока неизвестно, что стало причиной такого решения

Nike убрал всю продукцию Коби Брайанта из онлайн-магазина
Новина українською

Производитель спортивной экипировки Nike убрал всю продукцию легенды НБА Кобе Брайанта из онлайн-магазина.

На сайте компании появилось сообщение в честь погибшего экс-игрока "Лейкерс".

"Коби оказал неизмеримое влияние на мир спорта и баскетбольное сообщество. Его любили в семье Nike. Мы будем очень скучать по нему", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение могло быть принято с целью удержать посредников от получения прибыли после трагической гибели Брайанта в результате авиакатастрофы.

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В статье: Коби Брайант Nike
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