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НБА. Бостон обыграл Майами, успехи Филадельфии и Милуоки
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из восьми матчей.
Филадельфия – Голден Стэйт 115:104 (26:27, 33:27, 27:28, 29:22)
Филадельфия: Эмбиид (24 + 10 подборов), Нето (19), Симмонс (17).
Голден Стэйт: Расселл (28 + 7 передач), Робинсон (20), Крисс (15).
Шарлотт – Нью-Йорк 97:92 (15:26, 32:24, 21:16, 29:26)
Шарлотт: Розир (30 + 10 подборов), Бриджес (15), Монк (13).
Нью-Йорк: Рэндл (24), Моррис (23), Пэйтон (10 + 8 подборов + 8 передач).
Торонто – Атланта 130:114 (33:23, 35:33, 29:27, 33:31)
Торонто: Ибака (24 + 10 подборов), Сиакам (24 + 9 подборов), Ванвлит (19).
Атланта: Коллинз (28 + 12 подборов), Янг (18 + 13 передач), Реддиш (18).
Алексей Лень участия в матче не принимал из-за травмы бедра.
Майами – Бостон 101:109 (28:36, 20:17, 28:27, 25:29)
Майами: Драгич (23), Батлер (20), Адебайо (16 + 10 подборов).
Бостон: Хэйворд (29 + 9 подборов), Браун (25), Уокер (16 + 8 передач).
Кливленд – Нью-Орлеан 111:125 (34:40, 31:34, 25:30, 21:21)
Кливленд: Секстон (24), Портер (21), Нэнс (17 + 11 подборов + 7 передач).
Нью-Орлеан: Холидэй (28 + 8 передач), Ингрэм (24 + 6 передач), Редик (15).
Милуоки – Вашингтон 151:131 (42:28, 46:35, 29:41, 34:27)
Милуоки: Миддлтон (51 + 10 подборов + 6 передач), Бледсоу (34 + 10 передач), Дивинченцо (16 + 7 подборов).
Вашингтон: Бил (47 + 6 передач), Брайант (18 + 10 подборов + 6 передач), Томас (16).
Мемфис – Денвер 104:96 (31:18, 32:32, 19:16, 22:30)
Мемфис: Брукс (24), Валанчюнас (23 + 12 подборов), Морэнт (14 + 7 передач).
Денвер: Йокич (25 + 13 подборов + 7 потерь), Грант (21), Харрис (10).
Даллас – Финикс 104:133 (19:32, 36:28, 22:48, 27:25)
Даллас: Дончич (21), Брансон (15), Бареа (15 + 7 передач).
Финикс: Букер (32 + 9 передач), Эйтон (31 + 9 подборов), Убре (19).