Эмбиид в честь Брайанта сыграл в майке с №24 и набрал 24 очка

Коби Брайант в воскресенье утром трагически погиб в авиакатастрофе на вертолете. Вместе с суперзвездой Лейкерс на борту находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Джоэль Эмбиид в домашнем матче Филадельфии против Голден Стэйта (115:104) вернулся в строй после трех пропущенных недель. Камерунец вышел на игру в майке с №24 в честь Брайанта и завершил матч с 24 набранными очками.

Отметим, что в Филадельфии №24 выведен в честь чемпиона НБА 1983 года Бобби Джонса. Эмбиид перед игрой связывался с Джонсом и получил от него разрешение сыграть одну игру в майке с этой цифрой.