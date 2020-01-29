НБА выпустила трогательное видео в честь Брайанта

Пятикратный чемпион НБА в составе Лейкерс и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант 26 января погиб в результате падения вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. Жертвами авиакатастрофы также стали 13-летняя дочь баскетболиста Джанна и еще семь человек.

Ранее UA-Футбол сообщал, что между Коби Брайантом и его женой существовала договоренность не летать на самолете вместе.