Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА выпустила трогательное видео в честь Брайанта
Весь путь легенды за 3 минуты и 42 секунд.
Пятикратный чемпион НБА в составе Лейкерс и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант 26 января погиб в результате падения вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. Жертвами авиакатастрофы также стали 13-летняя дочь баскетболиста Джанна и еще семь человек.
Remembering Kobe Bryant pic.twitter.com/wac0NNZ7NP— NBA (@NBA) January 28, 2020
Ранее UA-Футбол сообщал, что между Коби Брайантом и его женой существовала договоренность не летать на самолете вместе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...