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Николаев подпишет американского форварда

Баскетбол
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МБК Николаев готовит усиление состава.

Николаев подпишет американского форварда
Новина українською

В ближайшее время ряды Николаева пополнит 27-летний американский форвард Райан Андерсон, который обладает впечатляющими габаритами – 206 см и 107 кг.

Андерсон не смог пробиться в НБА и свою профессиональную карьеру начал строить в Европе, проиграв в Бельгии, Германии и Литве.

В сезоне 2018-2019 Андерсон отыграл 37 матчей в Лиге развития в составе фарм-клуба Филадельфии. В среднем за игру американец набирал по 7,6 очка и 8,6 подбора.

Сезон 2019-2020 новичок Николаева начинал в Дюделанже (Люксембург). У американца более чем впечатляющая статистика – 25,6 очка и 18,4 подбора в пяти матчах местного национального чемпионата.

МБК Николаев в турнирной таблице Суперлиги с показателем 5-13 занимает 8-е место, опережая только Харьковских Соколов.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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Источник:
Basket.com.ua
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