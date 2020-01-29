Николаев подпишет американского форварда

В ближайшее время ряды Николаева пополнит 27-летний американский форвард Райан Андерсон, который обладает впечатляющими габаритами – 206 см и 107 кг.

Андерсон не смог пробиться в НБА и свою профессиональную карьеру начал строить в Европе, проиграв в Бельгии, Германии и Литве.

В сезоне 2018-2019 Андерсон отыграл 37 матчей в Лиге развития в составе фарм-клуба Филадельфии. В среднем за игру американец набирал по 7,6 очка и 8,6 подбора.

Сезон 2019-2020 новичок Николаева начинал в Дюделанже (Люксембург). У американца более чем впечатляющая статистика – 25,6 очка и 18,4 подбора в пяти матчах местного национального чемпионата.

МБК Николаев в турнирной таблице Суперлиги с показателем 5-13 занимает 8-е место, опережая только Харьковских Соколов.