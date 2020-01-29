Брайант вместе с Пауло Коэльо писал детскую книгу

Коби Брайант в воскресенье утром в 41-летнем возрасте трагически погиб в авиакатастрофе на вертолете. Вместе с пятикратным чемпионом НБА в составе Лейкерс на борту находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Согласно информации Associated Press News, Брайцант за несколько месяцев до смерти вместе со знаменитым бразильским писателем Пауло Коэльо начал писать детскую книгу.

Коэльо после смерти соавтора решил закрыть проект и удалил все черновики.

"Я удалил черновик, потому что не было смысла публиковать без Коби. Это не добавит ничего значимого для него или его семьи.

В детской книге больше нет смысла. Но это не помешает мне когда-нибудь написать о том, что я узнал о Коби, и о том, каким он был человеком", - сказал Коэльо.

Ранее UA-Футбол сообщал, что центровой Филадельфии в честь Брайанта сыграл в майке с №24 и набрал 24 очка.