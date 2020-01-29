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Днепр обыграл Запорожье и вышел в полуфинал Кубка Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева победили с разницей в 14 очков

Днепр обыграл Запорожье и вышел в полуфинал Кубка Украины
Новина українською

Перед вторым матчем четвертьфинала против Запорожья Днепр имел определенную фору.

Так хозяева без лишних проволочек взялись реализовывать свое номинальное преимущество. К концу стартовой четверти Днепр полностью контролировал ход событий и уже вдвое увеличил общее преимущество.

Роль лидеров взяли на себя Террелл и опытный Глебов. В двух они реализовали более половины общекомандном трехочковых бросков - 8 из 14-ти. При этом Глебов забил 4 дальние попытки из четырех. Террелл забил столько же из девяти попыток.

У гостей лидером на этот раз стал Кожемякин. Он в итоге оказался самым результативным в матче - 26 очков. Но этого оказалось мало даже чтобы сравнять счет.

Так Днепр уверенно победил Запорожье и присоединился к Одессы, Химика и Киев-Баскета в Финале четырех.

КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/4 финала. матч 2

29 января
Днепр - Запорожье - 94:80 (24:13, 33:17, 20:25, 17:25)

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В статье: БК Днепр БК Запорожье
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Источник:
ФБУ
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